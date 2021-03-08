Edremit'te Kadınlar Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikim töreni düzenlendi.

Edremit Hatıra Ormanı alanında düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı İsmail Say, Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Son zamanlarda yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının üzüntü verici olduğunu ifade eden Say, "Kadına yönelik şiddeti el birliğiyle çözeceğiz. Kadına yönelik şiddeti, istismarı eşitsizliği güzellikle yeneceğiz. Başta kadınlar olmak üzere tüm insanların mutlu, huzurlu güzel yaşadığı bir dünya diliyorum." dedi.

Etkinliğe katılan kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan Say, ardından kadınlarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu.