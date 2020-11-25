Edremit'te kadınlara 'KADES' uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Edremit'te kadınlara 'KADES' uygulaması tanıtıldı
25.11.2020 15:40
Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açılan stantta kadınlara 'KADES' uygulamasını tanıttı.
Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açılan stantta kadınlara 'KADES' uygulamasını tanıttı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gerçekleştirdi. Polis ekiplerince kurulan stantta kadınlara broşür dağıtıldı. Kadınlar standa büyük ilgi gösterdi. Kadın Polisler isteyen kadınların cep telefonuna KADES uygulamasını indirmesine yardımcı oldu. - BALIKESİR
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