Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı - Son Dakika

Van merkez Edremit ilçesinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, avlanılan 19 kekliğe el konuldu.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte kaçak keklik avlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 19 Kınalı Keklik ve kafeslere el konulurken, 3 şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür teşekkürler ettiler. - VAN