Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı - Son Dakika

Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı

09.10.2020 15:54
Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı, System.String[]

Van merkez Edremit ilçesinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, avlanılan 19 kekliğe el konuldu.

Van merkez Edremit ilçesinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, avlanılan 19 kekliğe el konuldu.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte kaçak keklik avlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 19 Kınalı Keklik ve kafeslere el konulurken, 3 şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür teşekkürler ettiler. - VAN

Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı
Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı
Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı
Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı
Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu G.Saray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isimin Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Antalya'da 100 kişilik itfaiye eri kadrosuna 1.000 kişi başvurdu Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti         
15:55
7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler         
15:35
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 16:12:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'te kafes avcıları jandarmaya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei