Edremit'te karla mücadele çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit'te karla mücadele çalışması - Son Dakika

Edremit'te karla mücadele çalışması

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edremit'te karla mücadele çalışması, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına geceli gündüzlü devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 15 iş makinesi, 3 tuzlama aracı ve 45 personelle 19 mahalle ile 12 bin TOKİ konutunun bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, olumsuz bir durumun yaşanmasının da önüne geçiyor. Vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için canla başla çalışan ekipler, ilçenin her noktasında kar mücadelesi veriyor. 24 saat esasına göre teyakkuzda olan ekipler, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokakları kardan temizliyor.


Öte yandan, trafiği aksatacak ve tehlike oluşturacak yollarda ise ekipler tarafından tuzlama çalışması yapılıyor. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş

Son Dakika Haberleri
18:14 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan'dan ilk açıklama - Son Dakika
18:14 Rize'de 30 ton küçük boy balığa el konuldu - Son Dakika
18:14 Hollanda'da Arakanlı Müslümanlardan Suu Çii'ye tepki - Son Dakika
18:14 Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
18:13 Ağrı şehir içi ulaşımında "hastabüs" ve "öğrencibüs" dönemi - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:15:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'te karla mücadele çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]