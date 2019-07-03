Son Dakika Haberleri: Edremit'te kavşak düzenlemesi yapılıyor
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Edremit'te kavşak düzenlemesi yapılıyor

45 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından E-87 karayolu üzerindeki Hamidiye Kavşağı ve refüjler düzenlenerek daha iyi bir görünüme kavuşuyor.

Edremit'te kavşak düzenlemesi yapılıyor, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından E-87 karayolu üzerindeki Hamidiye Kavşağı ve refüjler düzenlenerek daha iyi bir görünüme kavuşuyor.

İlçenin vitrini konumundaki halk arasında otogar kavşağı olarak bilinen Hamidiye Kavşağı üzerinde düzenleme çalışmaları başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler bu kapsamda gerekli peyzaj düzenlemelerini yaparken, bölgenin iklimine uygun bitkilerle yeşillendirme çalışması yapılacak. Park ve Bahçeler Müdürü Yusuf Madanoğlu konuyla ilgili, "Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Yaz sezonuna girmemizle birlikte ilçemizin giriş noktalarının kent estetiğine uygun şekilde düzenlenmesini sağlıyoruz." dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
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