Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması - Son Dakika

Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması

30.03.2021 15:58
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından Van'ın Edremit ilçesindeki yaya ve okul geçitlerine de kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından Van'ın Edremit ilçesindeki yaya ve okul geçitlerine de kırmızı çizgi çekildi.

Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması gerçekleştirildi. Van'ın Edremit ilçesinde de Edremit Kaymakamlığı tarafından bu uygulama hayata geçirildi. Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın katılımı ile yapılan uygulama, Erdemkent Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlk olarak öğrencilerle trafikte neler yapılması konusunda bilgilerin verilmesinin ardından daha sonra Kaymakam Türkman ve Başkan Say, çocuklarla birlikte yaya geçidinden karşıdan karşıya geçtiler. Hep birlikte 'Öncelik Hayatın Öncelik Yaya'nın sloganın birlikte söylenmesinin akabinde Kaymakam Türkman ve Başkan Say, yolda durdurulan araç sürücülerine trafikte geçişin yayaların olduğu, bu konuda bir yayanın görülmesi konusunda neler yapılması gerektiğini anlattı. Bastırılan broşürlerin de sürücülere verilmesi ile çocuklara da kırmızı düdükler ve boyama kitapçıkları verildi.

Uygulama boyunca renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, sürücüleri bilgilendirme çalışmaları görevliler tarafından devam etti. - VAN

Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması

Süleyman Soylu, Edremit, 30 Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi 1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı 1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na "randevu" tepkisi: Amaç ziyaret değil, PR çalışması Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti
Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı         
16:53
Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi         
16:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı         
16:32
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi         
15:56
Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu         
15:06
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
İETT'nin ihalesi sonuçlandı: 3 bin otobüs 16 milyon liraya sarıya boyanacak İETT'nin ihalesi sonuçlandı: 3 bin otobüs 16 milyon liraya sarıya boyanacak         
13:06
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 16:59:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei