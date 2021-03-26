Edremit'te kırsal mahallelere hizmet sürüyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi Muhtarlık İşleri Birimi, kırsal mahallelere yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Edremit Belediyesi Başkan Vekili Metin Aktaş, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Güven ve Edremit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahalleleri ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi. Kırsal mahallelerin eksiklerini ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla yapılan ziyarette, hizmet yapılacak alanlar fotoğraflanarak, ilgili müdürlüklere iletildi.Edremit Belediyesi Başkan Vekili Metin Aktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın öncülüğünde, muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışmalar yapıyoruz. Yerel yönetimin en önemli temsilcileri olan muhtarlarımızla birlikte yaptığımız incelemelerde, gerekli tespitlerimizi yaparak kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde tamamlıyoruz" dedi.

- Balıkesir