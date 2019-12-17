Edremit'te kış mevsimi koordinasyon toplantısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te kış mevsimi koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Edremit'te kış mevsimi koordinasyon toplantısı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanabilecek tipi, yağmur, kar, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sonucunda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması için alınabilecek tedbirlere...

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanabilecek tipi, yağmur, kar, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sonucunda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması için alınabilecek tedbirlere yönelik koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında Kış Hazırlıkları Koordinasyon Toplantısı yapıldı.


Kaymakamlık makamında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kış döneminde Edremit genelinde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Kış ayının trafik, karayolları ve eğitim başta olmak üzere sorunsuz şekilde atlatılması konusunda alınması gereken tedbirler ve ilgili kurumlara düşen görevler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


Özellikle 2019-2020 yılı kış mevsimi süresince trafik güvenliği açısından yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önceden hazırlıklı olmak, etkin ve zamanında müdahale etmek amacıyla alınacak tedbirler ve yürütülecek faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda; Edremit'te halkın en güzel şekilde hizmet görmesi için ellerinde gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Kaymakam Ali Sırmalı "Bizler vatandaşımızın daha kaliteli hizmet görmesi için kurumlarımızla koordineli bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle kış döneminde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ilgili kurum yetkililerimizin katılımıyla gerekli tedbirleri alarak, kurumlar arası görev dağılımını yaptık" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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