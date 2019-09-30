Son Dakika Haberleri: Edremit'te kış seferberliği
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Edremit'te kış seferberliği

30 dakika önce

Edremit Belediyesi kış mevsiminde yaşanabilecek olası taşkınların önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edremit'te kış seferberliği, System.String[]

Edremit Belediyesi kış mevsiminde yaşanabilecek olası taşkınların önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kış mevsiminde olumsuz hava koşullarına bağlı aşırı yağışlarda oluşabilecek, taşkın, su baskını gibi durumlarla karşılaşmamak için Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde çay ve dere yatakları başta olmak üzere mazgalların, su tahliye hatlarının temizliğini yapıyorlar. Zeytinli Çayı'nda devam eden çalışmalarda dere yatağı iş makinaları ile temizlenirken yağmur suyu tahliye hatları da gözden geçiriliyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Kış mevsimi gelmeden ilgili müdürlüklerimiz tarafından olası sorunlara karşı tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlçemizin genelinde derelerin, yağmur suyu hatlarının temizlik ve bakım işlerini yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:38 Kaynak: İHA
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