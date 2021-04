Edremit'te kolon kesilmesine ceza - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede yaptığı genel denetimler esnasında bir binada kolonun kesildiği gerekçesiyle bina sahibi, müteahhidi ve yapı denetim firmasının her birine 100 bin TL ceza kesti.

Edremit Belediyesi ekipleri olası bir felaketin yaşanmaması adına ilçede başlattığı genel denetimlerini kararlılıkla devam ettiriyor. Denetimler esnasında Erdemkent Mahallesi'nde bulunan bir mülkiyette incelemelerde bulunan ekipler, binanın ikinci katında aykırı bir eklentinin olduğu ve çelik kolonlarda statik açıdan eksiltmelerini olduğunu tespit etti. Gerekli tutanakları tutan ekipler, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca yapının imar cezası için belediye encümenine sevk etti. Encümende alınan karar doğrultusunda bina sahibi, müteahhidi ve yapı denetim firmasına 100 biner TL ceza verildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulanan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mülkiyet sahiplerine uyarılarda bulundu. Bir yapıda kesilecek olan kolonun doğuracağı sonuçların büyük felaketlere yol açacağını vurgulayan Başkan Say, bu konuda denetimlerini sürdüreceklerini belirtti. Vatandaşların can güvenliği için ekiplerin 7/24 sahada olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Say, bu tür girişimlerde bulunanlara kesinlikle göz açtırmayacaklarını kaydetti. - VAN