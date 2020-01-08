Edremit'te

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bölgenin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla kurulan "Körfez Kültür ve Turizm Platformu"nun toplantısı yapıldı.

Altınoluk Mahallesi'nde bir tatil köyünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Edremit Belediye Başkanı Ali Sırmalı, Türkiye'nin eşsiz kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle iç ve dış turizmin odağındaki ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Sırmalı, "Ülke olarak 2023'deki hedefimiz olan 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir rakamına ulaşmak için turizm cenneti olan ülkemizi ve bölgemizi en iyi şekilde tanıtmak önemli hedeflerimizden birisidir." dedi.

Edremit'in medeniyetlere beşiklik etmiş ve binlerce yıllık geçmişe sahip zeytinin ve zeytinyağının ana vatanı olduğunu dile getiren Sırmalı, "Kaz Dağı Milli Parkı, doğası, termal su kaynakları, mavi bayraklı plajları, Antandros Antik Kenti, tarihi ve kültürel değerleri, piknik alanları gibi pek çok değeri ile Edremit turizm sektöründe önemli bir cazibe merkezidir." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı tarafından 2020 Gastronomi Yılı ile ilgili bilgi verilen toplantıda, Körfez turizmi ile alakalı yapılacak çalışmaların ve festivallerin tarihinin ve içeriğinin belirlenmesi için platform katılımcılarının ortak kararı ile alt komisyon oluşturuldu.