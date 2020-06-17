Edremit'te korkutan yangın - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hediyelik eşya satılan depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Yolören Mahallesi 884. Sokak'ta yangın çıktı. H.G.'ye ait hediyelik eşya satılan yerde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına, Edremit Merkez İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yanı sıra Havran, Burhaniye, Ayvalık, Güre, Akçay ve Edremit Belediyesi'ne ait araçların yanı sıra köpükle de müdahale edildi. Hasarın büyük olduğu yangın, çevrede bulunan iş yerlerine sirayet etmeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR