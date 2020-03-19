Edremit'te koronavirüs önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı - Son Dakika

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Edremit'te koronavirüs önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı
6 saat önce
Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklar kaldırıldı.
Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklar kaldırıldı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankların koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnsandan insana yakın temasla geçebilen koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığı için Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bankları kaldırdık. Çalışmalar kent genelinde devam edecek."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:34 Kaynak: AA
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