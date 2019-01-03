Edremit'te Kumar Oynatılan Lokantaya Operasyon
54 dakika önce
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen biri lokanta 2 işyerine operasyon düzenledi.
BALIKESİR İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Edremit
ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen biri lokanta 2 işyerine operasyon düzenledi.
Edremit'in Güre- Çamlıbel
Mahallesi'ndeki bir lokanta ile Zeytinli
Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 'Tombala' çektirmek suretiyle kumar oynattıkları tespit edilen T.G., A.M.M., E.T., F.A., Ö.Ö., E.G. ve A.T. gözlatına alındı. 2 işyerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında 'rüşvet verme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından işlem yapılacağı belirtildi. Jandarma şüphelilere yardım ettikleri belirlenen E.D. ve Y.S. isimli iki şüpheliyi de gözaltına aldı. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:46 Kaynak: DHA
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