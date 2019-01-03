Son Dakika Haberleri: Edremit'te Kumar Oynatılan Lokantaya Operasyon

Edremit'te Kumar Oynatılan Lokantaya Operasyon

54 dakika önce

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen biri lokanta 2 işyerine operasyon düzenledi.

Edremit'te Kumar Oynatılan Lokantaya Operasyon, System.String[]
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen biri lokanta 2 işyerine operasyon düzenledi.

Edremit'in Güre- Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir lokanta ile Zeytinli Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 'Tombala' çektirmek suretiyle kumar oynattıkları tespit edilen T.G., A.M.M., E.T., F.A., Ö.Ö., E.G. ve A.T. gözlatına alındı. 2 işyerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında 'rüşvet verme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından işlem yapılacağı belirtildi. Jandarma şüphelilere yardım ettikleri belirlenen E.D. ve Y.S. isimli iki şüpheliyi de gözaltına aldı. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:46 Kaynak: DHA

Jandarma, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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