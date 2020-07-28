Edremit'te kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde kurban kesilecek yerler belirledi.

Edremit Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, ilçede 6 ayrı noktada kurbanların kesilmesi için hazırlık yapılıyor.

Kurban kesilecek alanlarda belediye çalışanları aktif olarak görev alacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanacağı alanlar ekiplerce sürekli denetlenecek.

Bu kapsamda, ilçedeki Esentepe Mahallesi Yunus Emre İlkokulu karşısı, Erenkent Mahallesi 3. Etap son durak, Erenkent Mahallesi 14. Etap market yanı, Erenkent Mahallesi 10. Etap, Erdemkent Mahallesi Erdemkent İlkokulu karşısı ve Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ kurban kesilecek alanlar olarak belirlendi.

İlçede bayram öncesi, kasap, fırın, market, kuaför ve toplu tüketim iş yerlerine yönelik denetimler de devam ediyor.