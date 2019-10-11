Son Dakika Haberleri: Edremit'te kuru ve tehlike arz eden ağaçlar budanıyor
Son Dakika Güncel Edremit'te kuru ve tehlike arz eden ağaçlar budanıyor

Edremit'te kuru ve tehlike arz eden ağaçlar budanıyor

1 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çevre düzenlemeleri kapsamında ağaç budaması yapılıyor.

Edremit'te kuru ve tehlike arz eden ağaçlar budanıyor, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çevre düzenlemeleri kapsamında ağaç budaması yapılıyor.


Özellikle esnafın yoğun talep ettiği budama işlemleri, Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince itinayla sürdürülüyor. Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yayaların yürüyüşünü engelleyen dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile kırılıp herhangi bir zarar vermemesi için budama çalışmaları yapılıyor.


Konuya dair açıklamada bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Ağaçlarda kesim işlemi kuru ve tehlike arz eden, cadde ve refüj üzerinde bulunan, zarar görme ihtimali kuvvetli ve kent peyzajına uygun olmayan ağaçlar için yapıyoruz. Aynı zamanda ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek için yapıyoruz" dedi. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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