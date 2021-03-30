Edremit'te lokanta, kafe gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile tekrar açıldı

Tüm yurtta olduğu gibi uzun bir aradan sonra Balıkesir'in Edremit ilçesinde lokanta, cafe ve benzeri işletmeler uzun bir aranın sonrasında tekrar yüzde 50 kapasite şartı ile tekrar açıldı. Edremit'te yaklaşık 500 esnaf bu gün kepenklerini koronavirüs tedbirleri dahilinde tekrar açtı.

Edremit Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst uzun bir aradan sonra ilçe genelinde yaklaşık 500 esnafın bu gün tekrar kepenk açarak işlerine başladıklarını ifade etti. Dürsüt "Uzun bir aradan sonra tekrar ocaklarımızı yaktık yemeklerimizi tezgahlara koyduk. Bir çok üyemiz tekrar müşterileri ile buluştu. Adeta ilk defa iş yerlerimizi açıyorcasına bir heyecan ve mutluluk içindeyiz." Dedi.

Edremit ilçesindeki işletmelerde belirlenen korona virüs tedbirlerine dikkat ve özel ile uyum sağlandığı gözlendi. - BALIKESİR