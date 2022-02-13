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Edremit'te makaron operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Edremit'te makaron operasyonu: 3 gözaltı

13.02.2022 00:04
Edremit'te makaron operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak tütün ve makaron ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak tütün ve makaron ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslara ait işyerinde ve araçta yapılan aramada, 2 bin 900 adet makaron sigara, 44 bin 800 adet boş makaron, 11 bin 950 gram paketli tütün, 2 bin 650 gram paketli nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.K., S.K. ve D.Ş. isimli kişiler gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

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Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te makaron operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te makaron operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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