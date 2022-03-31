Edremit'te marketin önündeki şemsiyenin çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Edremit'te marketin önündeki şemsiyenin çalınma anı güvenlik kamerasında

31.03.2022 15:05
Edremit'te marketin önündeki şemsiyenin çalınma anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mahalle muhtarına ait marketin önündeki şemsiyenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mahalle muhtarına ait marketin önündeki şemsiyenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çanaklı'ya ait marketin kapısının önündeki meşrubat ve ekmek dolabını güneşten korumak amacıyla gölgelik olarak kullandığı pazarcı şemsiyesi gece yarısı 3 şüpheli tarafından çalındı.

Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Durumu fark eden Çanaklı, konuyu Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek kısa sürede yakaladı.

Market sahibi Çanaklı, hırsızlığın marketi kapattıktan yarım saat sonra gerçekleştiğini söyledi.

Şüphelilerin üç kişi olduğunu anlatan Çanaklı, "Burada kullandığımız şemsiyeyi iki kişi gözcülük yapıp biri de sırtlayıp götürüyorlar, biz bunu güvenlik kameralarından fark edince hemen emniyete ulaştık. Çok kısa bir sürede kişiler tespit edildi ve yakalandı." diye konuştu.

Çanaklı, şüphelileri kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti.

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Hırsızlık, Balıkesir, Çanaklı, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edremit'te marketin önündeki şemsiyenin çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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