Edremit'te Martı Timleri göreve başladı - Son Dakika

Edremit'te Martı Timleri göreve başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizm sezonunda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sahil bandında devriye hizmetlerinin etkin olması amacıyla Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın girişimleriyle Martı Timleri oluşturularak görevlerine başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizm sezonunda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sahil bandında devriye hizmetlerinin etkin olması amacıyla Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın girişimleriyle Martı Timleri oluşturularak görevlerine başladı. Martı Timleri hakkında bilgiler paylaşan Kaymakam Ünsal; " İlçemizde özellikle yaz döneminde vatandaşlarımızın yoğun olarak tercih ettiği Akçay, Altınkum sahil şeridinde Martı Timleri adını verdiğimiz bisikletli polis ekiplerimiz oluşturularak görevlerine başladı. Martı Timlerimiz özellikle turizm sezonunda artan asayiş olaylarına hızla müdahale edebilmek, motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra olası suçlarla etkin mücadele edebilmek amacıyla, devriye hizmetleri, asayiş olayları, pandemi ve trafiğin düzenlenmesine kadar her olumsuzluğa anında müdahale edecek, gerekli durumlarda cezai işlem yapacaklardır. Tüm ekiplerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

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