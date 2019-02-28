Edremit'te Maskeli Market Soygunu

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı ve maskeli gaspçı, girdiği marketten bin lira alıp kayıplara karıştı.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı ve maskeli gaspçı, girdiği marketten bin lira alıp kayıplara karıştı. Soygun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay akşam saat 20: 00 sıralarında Akçay Mahallesi Remzi Molvalıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kapşonlu, elinde silahı ve yüzünde maske olan soyguncu markete girdi. Zanlı, görevliden kasada bulunan paraları vermesini istedi. Görevliden kasadan bin lirayı alan soyguncu kayıplara karıştı.



Polis maskeli soyguncunun peşine düştü. Çevrede polis araştırma başlatırken, eşkale uyan şahısla ilgili şikayeti olan ve tanıyan kişilerin ihbarda bulunması istendi. - BALIKESİR

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