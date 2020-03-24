Edremit'te maskeli nikah - Son Dakika
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Edremit'te maskeli nikah

6 saat önce

Edremit'te maskeli nikah Nikahı kıyılan çiftler, mutluluklarını paylaşamadı Van'da daha önce aldıkları nikah tarihleri korona virüsünün yoğun olduğu günlere denk gelen çiftler, davetliler olmadan olağanüstü tedbirler altında Edremit Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıydı.

Edremit'te maskeli nikah

Nikahı kıyılan çiftler, mutluluklarını paylaşamadı

VAN - Van'da daha önce aldıkları nikah tarihleri korona virüsünün yoğun olduğu günlere denk gelen çiftler, davetliler olmadan olağanüstü tedbirler altında Edremit Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıydı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. Bu kapsamda Edremit Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan çiftlerin nikahları, belirli tedbirin alınmasının ardından kıldırılıyor. Çiftler, şahitler dışında hiç kimsenin kabul edilmemesinden dolayı bu mutlu gününü paylaşamadan nikah kıldırıyor. Kıyılan nikah sırasında; çiftler, şahitler ve evlendirme memuru maske takarak virüse karşı önlem aldı.

"Nikah işlemlerine bir kısım yenilikler getirdik"

İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsten dolayı olağanüstü bir hal yaşadıklarını belirtti. Korona virüsü konusunda alınması gereken bütün tedbirlerin ilçede uygulandığını dile getiren Başkan Say, "Bu kapsamda da nikah işlemlerine bir kısım yenilikler getirdik. Böylece gelin ve damadın maske takması, nikah şahitleri dışında kalabalık kabul etmeme gibi bir kısım tedbirler aldık. Bu önlemlerin tamamı sağlığa verdiğimiz öncelikten kaynaklanmaktadır. Çünkü bu işi ne kadar ciddiye alıp önemsersek o kadar az hasarla atlatırız" dedi.

Bu süreçte akrabalarının ve sevdiklerinin yanlarında olmasını istediklerini, ancak ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı nikahlarını bu şekilde kıldırmak zorunda olduklarını ifade eden Tuğçe Yılmaz isimli gelin ise bu yüzden biraz hüzünlü olduklarını söyledi.

Nikah masasına oturan Said Nur Cebeci isimli damat da bir sıkıntı yaşanmadan nikahlarını kıydırdıkları için mutlu olduğunu ve alınan tedbirleri de yerinde bulduğunu kaydetti.

Edremit'te maskeli nikah

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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:34 Kaynak: İHA

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