BALIKESİR - Edremit 4. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği - Son Dakika

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Yaklaşık 12 milyon ağaçla Türkiye'nin zeytin üretiminde önde gelen merkezlerinden ilçede, Edremit 4. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği ile sona erdi.

Zeytinyağı üretimi açısından önemli bölgelerden Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Meci Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı.

Edremit Ticaret Odası önünden başlayarak Menderes Bulvarı'nı aşıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşüne, yöresel kıyafetli kadınlar, üreticilerin yanı sıra zeytin taşımacılığında kullanılan traktörler de katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, açılış konuşmasına, "Zeytin biz Edremitlilerin hayat ağacıdır. Her bir zeytin ağacı körfezimizin en kadim bilgesidir. O zeytin ağaçları ki adeta bir zaman tünelinden geçmiştir. Topraklarımız yüzbinlerce zeytin ağacın barındırır. Edremit'te zeytin bizden önce de vardı bizden sonra da var olacaktır." dedi.

Arslan zeytin dalının barışın sembolü haline geldiğini vurgulayarak, "Diliyorum ki Rusya ve Ukrayna arasında bir zeytin dalı uzansın, tüm savaşlar son bulsun. Zeytin dalının ifade ettiği barış tüm dünyayı sarsın yurtta barış cihanda barış olsun." temennisinde bulundu.

Zeytin için toplandıklarını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de, "İlçemizin, Edremit'in adını Türkiye'ye ve dünyaya onunla duyurduk. gün geldi çocuklarımızın sünnetini yapmak için bugünleri hasadı bekledik. Gün geldi genç kızlarımızın üzerinde gelinlik oldu. Gün geldi soframızda katık, gün geldi barbarların karşısında, tankların, topların, tüfeklerin önüne bir tutam zeytin dalıyla çıktık." diye konuştu.

Aytekin, Edremit zeytin hasadının ülkemize, dünyaya barış ve huzur, bolluk, bereket getirmesini diledi.

Zeytin hasat sonu Meci geleneğinin Edremit Körfezinde yüzyıllardır sürdüğünü hatırlatan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş konuşmasında, ilçedeki zeytin sektörü ile ilgili istatistiki bilgiler paylaştı.

Odabaş, ilçenin tarım alanlarının yüzde 85'nin zeytinliklerle kaplı olmasına karşın. Edremit'in zeytinden ziyade turizmle anılan bir kent olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"İlçemizde 199 bin dekar zeytinlik alanda 3 milyonun üstünde zeytin ağacı varlığı bulunmaktadır. Yıllık zeytin üretimimiz 70 bin ton zeytinyağı üretimimiz ise 10 bin tonun üzerindedir.Edremit her ne kadar turizm ile bilinirliliğini korusa da zeytin, zeytinyağı sektörünün ilçemizde lokomotif bir sektör olduğu, ekonomiye ve istihdama çok önemli katkılar sağladığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle Edremit'te üretilen zeytin ve zeytinyağının lezzetini, tanınırlığını ve kültürel değerini sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtmakla mükellefiz."

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, yapılan etkinliğin ekim ayından bu yana süren zeytin hasadının bitmesiyle zeytin ağacına bir teşekkür, zeytin ürününe, toplayanlarına bir teşekkür olduğunu aktardı.

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker ise Edremit'te yaklaşık 3 milyon zeytin ağacı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ekim ayından itibaren tarlalara gireriz. Havalar müsaade ettiği sürece hasadımıza aralıksız olarak devam ederiz. Hasadın durumuna göre ocak veya şubat ayı sonlarına, çok var senesinde ise mart ayının sonlarına kadar hasadın devam ettiği olmuştur. Hasadın son gününde işçiler işçi getiren kahyayı zeytin ağacına bağlarlar temsili olarak. Bağladıktan sonra da zeytin ağasından onu kurtarması için çeşitli hediyeler, bahşişler isterler. Ağa da çeşitli hediyeler alarak, vaatlerde bulunarak kahyasını kurtarır. Ardından tarlada şarkılar, türküler söylenir, Neşeli bir günle hasat sonlandırılmış olur."

Edremit Belediye Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Şehit Hamdibey Stadının yakınında bulunan bahçedeki zeytin ağaçlarından sembolik zeytin hasadı yapıldı.

Burada "Allah'a şükür, zeytine teşekkür" anlamı taşıyan "Meci" geleneği kapsamında, zeytin kahyasının ağaca bağlanması ve işçilere bahşiş verilmesiyle çözülmesi canlandırıldı.

Vatandaşlara pilav ve keşkek ikramının yapıldığı törenler, "Zeytin ağacı ve siluetleri" fotoğraf sergisinin açılması ve "Edremit'te zeytincilik ve sürdürülebilirliği" konulu panel ile son buldu.