Edremit'te mesire alanında çıkan yangında 2 hektar alan yandı - Son Dakika
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Edremit'te mesire alanında çıkan yangında 2 hektar alan yandı

10.04.2022 23:35
Edremit'te mesire alanında çıkan yangında 2 hektar alan yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mesire alanında çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mesire alanında çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Tuzcumurat Mahallesi Ülkü Tepe mevkisinde budanan zeytin ağaçlarının dallarının yakılması üzere başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile mesire alanına sıçradı. Yangının, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmesi, yüzlerce çeşit ağacın bulunduğu alanda daha büyük bir faciayı önledi.

Yangında, Ülkü Tepe mesire alanındaki 2 dönümlük alanda çok değişik tür ağaçlar ve tuvalet çatısının zarar gördüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Edremit'te mesire alanında çıkan yangında 2 hektar alan yandı
Edremit'te mesire alanında çıkan yangında 2 hektar alan yandı
Edremit'te mesire alanında çıkan yangında 2 hektar alan yandı

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Balıkesir, Edremit, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te mesire alanında çıkan yangında 2 hektar alan yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te mesire alanında çıkan yangında 2 hektar alan yandı - Son Dakika
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