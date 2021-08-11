Edremit'te millet bahçesinin yapımına başlandı - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca projesi onaylanan millet bahçesinin yapımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edremit Belediyesi işbirliğiyle panaromik görüntüye sahip olan millet bahçesi projesi hayata geçiriliyor.

İlçeye değer katması planlanan proje 37 dönüm alana inşa edilecek ve içinde millet kıraathanesi, yürüyüş yolları, dinlenme alanları gibi birçok tesis barındıracak.

Edremit Belediyesince hayata geçirilen Edremit Kent Ormanı ile bir bütünlük sağlayacak olan millet bahçesi sayesinde vatandaşlara aileleri ile zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturulacak.

Proje kapsamında başlatılan çalışmaları inceleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Millet bahçemizin kurulduğu alan tüm Van'a panaromik olarak hakim bir konumda. İçinde yürüyüş yolları, millet kıraathanesi ve dinlenme alanlarının olacağı çok modern bir millet bahçesi yapıyoruz. Van manzarasına sahip bölgenin en güzel millet bahçelerinden biri olacak. Projemizin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere bakanlığımız yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Millet bahçemizin bitimi ile birlikte bakanımızın da katılımı ile Erdemkent Mahallemizin Van'a bakan yüzünde halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.