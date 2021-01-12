Edremit'te minibüsler çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Edremit karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edremit istikametine giden 65 NK 412 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halindeki 65 NR 122 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 65 NK 412 plakalı minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla açılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Van 'ın Edremit ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık

Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu

Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi

Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez