Edremit'te minik eller zeytin kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit'te minik eller zeytin kurdu - Son Dakika

Edremit'te minik eller zeytin kurdu

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, özel bir bakımevinde eğitim gören minik öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle siyah zeytin kurmayı öğrendi.

Edremit'te minik eller zeytin kurdu, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, özel bir bakımevinde eğitim gören minik öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle siyah zeytin kurmayı öğrendi.

Edremit'te, bir gündüz bakımevinde yaş ortalamaları 3-4 olan minikler ilk defa zeytin yapımında bulundu. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu'nun düzenlediği etkinlik ile minikler, siyah zeytin işlemesini öğrendiler. Öğrenciler minik elleriyle Palyaço Papi ile birlikte zeytin tuzlaması yaptılar.

Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak tarafından gündüz bakımevi öğrencilerine zeytinin yapımını pratik olarak Palyaço Papi'nin yardımıyla gösterildi. Minik eller kendi yaptıkları zeytinleri kavanozlara koydular.

Dr. Mücahit Kıvrak, "Bugün burada aslında zeytin sevgisini öğretiyoruz. Onlara sabah kahvaltılarında ve akşam yemeklerinde zeytin yeme alışkanlığını öğreterek, zeytinin besin değerlerini anlattık. Bunu normalde biz ders kapsamında yapmak isterdik ancak anaokulu öğrencilerini hem öğrencimiz olan, hem de mesleği palyaçoluk olan Halim Bey bize yardımcı oldu. Edremit ilçesinde yaşamalarına rağmen bazı çocuklarımızın zeytinle tanışmadığını anladık. İlk defa hayatlarında daha olmamış zeytine, çiğ zeytine dokunan çocuklarımız var. Hem de onlar için de çok keyif olan bir etkinlik oldu" dedi.

Gündüz Bakımevi Müdürü Hafize Taşır ise "Bugün Mücahit Bey sayesinde burada çocuklara zeytin kurmayı öğrettik. Hem çocuklarımız zeytin yemekte de zorlanıyordu. Kahvaltıda böylelikle zeytinin faydalarını öğrendiler. Hem de artık sabahları kahvaltı da zeytin yiyeceklerine söz verdiler. Katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlk defa zeytin yapmayı öğrenen çocuklar da zeytinleri kavanozlara koyduklarını, tuz attıklarını söylediler. Kimileri ise zeytin yapımlarını ağaçtan toplayarak yaptıklarını anneannelerinden gördüklerini ifade ettiler.


- Balıkesir
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Edremit, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı
Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:39 Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
01:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı - Son Dakika
01:33 TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (5) - Son Dakika
01:26 Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı Açıklaması - Son Dakika
01:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İnsan onuruna uygun mahalle ortamlarını hayata geçirmekte... - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:50:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'te minik eller zeytin kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]