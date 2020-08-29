Edremit'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok sayıda motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Son günlerde ilçede motosiklet hırsızlığı olaylarının artması üzerine Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Farklı günlerde 8 motosiklet çalınmasının şüphelisi A.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çalıntı olduğu belirlenen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan A.K, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:49 - Kaynak: AA
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