Edremit'te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Kadıköy Mahallesi Kocaseyit Caddesi üzerinde meydana geldi. İhsan T. (28) idaresindeki 10 AAV 139 plakalı motosiklet sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki S.Ö.'ye ait 10 Z 5044 plakalı otomobile çarptı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücü 112 Acil Servis'in ilk müdahalesi sonrası Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor. - BALIKESİR