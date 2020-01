Edremit'te muhtarlara bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.



Muhtarlarla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini dile getiren Kaymakam Sırmalı; "Vatandaşlarımıza ulaşmanın en kolay yolu muhtarlarımızdır. Bu bağlamda muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek mahallelerindeki sorunları dinliyoruz. Sorunların çözümü noktasında da ilgili kurumlarımıza gerekli talimatları veriyoruz. Devletimizin hizmet bekleyen vatandaşlarımıza kolaylıkla ulaşması noktasında Muhtarlarımız çok önemli bir görev üstlenmektedir. Muhtarlarımızın özellikle mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla güçlü iletişim halinde olmaları, mahallelerimizde yaşayan yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi, öksüz, şehit ve gazi yakınları ve diğer ihtiyaç sahiplerinin durumları ile ilgili bilgileri bize aktarmaları çok önem arz etmektedir. Aynı zamanda vatandaşların size her daim kolaylıkla ulaşabilmesi için görev mahallinde olmanızı özellikle rica ediyorum. Biliyorsunuz ki gerek Kaymakamlığımız, gerekse diğer bütün kamu kurumlarımızın kapıları sizlere her zaman açık, bizlerle ve arkadaşlarımızla her zaman görüşebilirsiniz, taleplerinizi, isteklerinizi, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri bizlere her zaman iletebilirsiniz. Bizler de sizlerin her zaman yanınızda olacağız, sizlere yardımcı olabilmek için vatandaşlarımızın eksikliklerini giderebilmek için elimizden geleni yapacağız. Görevlerinizin ifasında da sizlerin gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.



Toplantıda İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü tarafından kurumlarınca yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Düzenlenen toplantıda muhtarların istek, öneri ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Sırmalı, muhtarların talepleri tek tek not aldırarak sorun ve isteklerin değerlendirilerek gerekli çalışmaların ivedi bir şekilde yapılması talimatını verdi.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalının başkanlık ettiği toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, BASKİ Müdürü Zülfü Beltekin, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Zabit Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Fehim Altun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman, İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Elif Çakır, daire amirleri ve çok sayıda muhtar katıldı.



Kaymakam Sırmalı'ya teşekkür eden muhtarlar, "Kaymakamımıza sürekli ulaşabiliyoruz. Toplantıda asayiş, sağlık ve eğitim konularında yaşadığımız sorunlarını aktarma imkanı bulduk" dediler. - BALIKESİR