Edremit'te mülteci operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 34 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Avcılar Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan 34 plakalı otobüste yapılan kontrolde; M.İ. ve E.B.K. isimli organizatörler ile (34) Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.



Olayla ilgili olarak yakalanan M.İ. ve E.B.K. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderilirken, göçmenler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. Olayda kullanılan otobüsün ise yediemin otoparkına teslim edildiği öğrenildi. - BALIKESİR