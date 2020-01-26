Edremit'te mutfakta yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te mutfakta yangın çıktı - Son Dakika

Edremit'te mutfakta yangın çıktı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin mutafğında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası evi tamamen yanmaktan kurtardı.

Edremit'te mutfakta yangın çıktı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin mutafğında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası evi tamamen yanmaktan kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 110 Sokak'ta K.A. ait olduğu bildirilen 2 katlı evin üst katında ocakta unutulan yemekten çıkan yangın, Edremit İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.


Duman altında kalan binada, çevre sakinleri de büyük panik yaşadı. Önlem olarak ise bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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