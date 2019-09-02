Son Dakika Haberleri: Edremit'te 'Müzik şöleni'
Son Dakika Güncel Haber

Edremit'te 'Müzik şöleni'

1 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzik Şöleni' dinletisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Edremit'te 'Müzik şöleni', System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzik Şöleni' dinletisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve yerel sanatçıların sahne aldığı 'Müzik Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oturma gecesinde mahalli sanatçıların seslendirdikleri şarkı ve türkülerle davetliler keyif dolu saatler yaşadı. Yer yer halaylarla geceye eşlik eden katılımcılar, seslendirilen uzun hava türküleriyle de hüzünlendi. Profesyonel sanatçılara taş çıkartan, mahalli sanatçılar vatandaşlar tarafından alkışlarla zaman zaman tebrik edilirken, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı ise Edremit Belediyesi'ne teşekkür etmeyi ihmal etmediler. - VAN

Edremit Belediyesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman
Erdoğan talimat vermişti! Ayder'de salıncaklar tek tek söküldü Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasını istedi Son Dakika: Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:50:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te 'Müzik şöleni'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]