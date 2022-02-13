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Edremit'te narkotik operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Edremit'te narkotik operasyonu: 8 gözaltı

13.02.2022 00:11
Edremit'te narkotik operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs/gruplara yönelik istihbarat sonucu bir ikamette uyuşturucu/uyarıcı satışı yapıldığı öğrenilmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanırken, ikamette ve araçta yapılan aramalarda, 12.49 gram metamfetamin, 44 adet sentetik ecza hap, 2.52 gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 410 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak C.Y, O.A.Ş., S.K. isimli şahıslar ile P.A., M.T., S.K. hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, A.R.A. ve B.Ş. isimli şahıslar hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

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Uyuşturucu, Balıkesir, Narkotik, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te narkotik operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te narkotik operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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