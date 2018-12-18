Edremit'te Öğrencilerin 'Yerli Malı Haftası' Coşkusu
2 saat önce
Edremit Karagözoğlu İlkokulu 3-C sınıfı öğretmen ve velileri tarafından "Tutum Yatırım ve Türk Malları" haftası kutlama programı düzenlendi.
Edremit
Karagözoğlu İlkokulu 3-C sınıfı öğretmen ve velileri tarafından "Tutum Yatırım ve Türk Malları" haftası kutlama programı düzenlendi.
Haftanın son günü sınıfta düzenlenen etkinlik kapsamında, 3. sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı.
Öğrenciler bu kez sınıfta evlerinden getirdikleri yiyecekleri okul arkadaşlarıyla paylaştılar. Yaptıkları işten büyük keyif alan öğrenciler, şiirler ve şarkılar eşliğinde hem öğrenme, hem de eğlenme imkanı buldular.
Sınıf öğretmeni Semih Güler
, hafta kapsamında öğrencilere tutum yatırım ve Türk mallarının önemine dikkat çekildiğini ifade etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:52 Kaynak: İHA
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