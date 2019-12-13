Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim - Son Dakika

Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.


Belediyeden yapılan açıklamada, Edremit Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçede okul kantinlerinin sürekli denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantinin ve personelin genel hijyen durumu, kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu, gıdaların son kullanma tarihleri ile kantinlerde satışı yasak gıdaların satışının yapılmaması konusunda bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Okul yetkilileri ve öğretmenlerle görüşülerek denetimlerin amacı, denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve bu eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirmeler yapıldığı bildirildi.

Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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