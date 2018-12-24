Son Dakika Haberleri: Edremit'te Okulda Badem Şekeri Yiyen 40 Öğrenci Rahatsızlandı

Edremit'te Okulda Badem Şekeri Yiyen 40 Öğrenci Rahatsızlandı

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki ortaokulda bir arkadaşlarının ikram ettiği badem şekerinden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Edremit'te Okulda Badem Şekeri Yiyen 40 Öğrenci Rahatsızlandı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki ortaokulda bir arkadaşlarının ikram ettiği badem şekerinden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Edremit'in Altınkum Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda bugün saat 10.00 sıralarında, iddiaya göre, 7'nci sınıf öğrencisi İ.Ş., yanında getirdiği badem şekerlerini sınıf arkadaşları ile okuldaki diğer öğrencilere ikram etti. Şekerleri yiyen öğrenciler, bir süre sonra öğretmenlerine mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetlerini iletti. Bunun üzerine okul yönetimi durumu öğrenci velileri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Okula gelen bazı veliler çocuklarını kendi imkanlarıyla hastaneye götürürken, çok sayıda ambulans da sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 40 öğrenci Edremit ve Burhaniye'deki hastanelerde tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyan çok sayıda öğrenci velisi de hastanelere koştu.

Öte yandan, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından şeker dağıtan öğrenci İ.Ş.'nin ifade için emniyete götürüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yaklaşık 40 öğrencinin sağlık problemi yaşadığını belirterek, "Sabah saatlerinde bir öğrenci arkadaşlarına badem şekeri ikram etmiş. Öğrenciler olumsuz etkilenmiş. Sağlık kontrolleri yapılıyor. Hayati tehlikesi bulunan öğrenci yok. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri badem şekerleri ile ilgili analiz yapacak. Emniyet güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı" dedi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:01 Kaynak: DHA

Altınkum, Balıkesir, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 15 İlde Daha Adayını Belirledi Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması! Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! Genç Çiftçi Projesiyle Hayatı Değişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:55:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te Okulda Badem Şekeri Yiyen 40 Öğrenci Rahatsızlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]