Edremit'te okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit'te okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Edremit'te okullar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm okullarda kapsamlı temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlattı.

Edremit'te okullar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm okullarda kapsamlı temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlattı.


Dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı okullarda da ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla öğrencilerin sık kullandığı ve bakterilerin yoğun olduğu bölgelerde çalışma gerçekleştiren ekipler, bu kapsamda okulları da dezenfekte ediyor. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, okulları baştan aşağı dezenfekte ederken, bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar için okulların depo, lavabo ve tuvaletlerinde de ilaçlama çalışmasını titizlikle yapıyor. Tüm okullarda gerçekleştirilen bu çalışma ile birlikte eğitim yuvaları hijyenik hale gelirken, çocukların ise gönül rahatlığıyla eğitimlerine devam etmesi sağlanıyor.


"Çocuklarımız güvenle okula gidebilirler"


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sağlıklı bir kent inşa etmek için başlıca görevlerinin Edremit'te çocukları salgın hastalıklardan korumak olduğunu belirtti. Bunun için de belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Say, "Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz. El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirmeler de yapmaktayız. Bu gibi bilgilendirmelerle birlikte okullarımızın hijyeni açısında da dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Yaptığımız dezenfektan çalışmasının ardından, çocuklarımız güvenle okullarına gidebilirler" dedi.


Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfekte çalışmasının insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığı belirtildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:27 Kaynak: İHA
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