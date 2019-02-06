Son Dakika Haberleri: Edremit'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması

Edremit'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması

26 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyası Van'ın Edremit ilçesinde iki ayrı noktada gerçekleştirildi.

Edremit'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyası Van'ın Edremit ilçesinde iki ayrı noktada gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyasına destek olmak amacıyla Edremit Belediyesi, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafikte yayalara öncelik verilmesi anlamında bir program düzenledi. İpekyolu Caddesi üzerinde 2 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamaya Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, engelli vatandaşlar ve minik öğrenciler katıldı. Uygulama Başkan Çiçekli'nin programa katılması ile start aldı. İlk olarak öğrencilerle trafikte neler yapılması konusunda sohbet gerçekleştiren Başkan Çiçekli, daha sonra yolda durdurulan araç sürücülerine trafikte geçişin yayalara verildiğini, bu konuda bir yayanın görülmesi konusunda neler yapılması gerektiği anlattı. Bastırılan broşürleri de sürücülere veren Başkan Çiçekli, Edremit Belediyesi'nin hazırlatmış olduğu lokumlardan da ikram etti.

Uygulama boyunca renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, daha sonra Çiçekli Mahallesi'nde devam etti. Burada da aynı uygulamanın gerçekleştirilmesi ile program son bulurken, sürücüleri bilgilendirme çalışmaları görevliler tarafından devam etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:48 Kaynak: İHA

Van, Çiçekli, İçişleri Bakanlığı, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]