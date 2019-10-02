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Edremit'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyası, Van'ın Edremit ilçesinde iki ayrı noktada gerçekleştirildi.

Edremit'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyası, Van'ın Edremit ilçesinde iki ayrı noktada gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyasına destek olmak amacıyla Edremit Belediyesi, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafikte yayalara öncelik verilmesi anlamında bir program düzenledi. İpekyolu Caddesi üzerinde 2 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamaya Edremit Belediyesi birim müdürlerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, engelli vatandaşlar ve minik öğrenciler katıldı.


İlk olarak öğrencilerle trafikte neler yapılması konusunda bilgilerin verilmesinin ardından daha sonra yolda durdurulan araç sürücülerine trafikte geçişin yayaların olduğu, bu konuda bir yayanın görülmesi konusunda neler yapılması gerektiği anlatıldı. Bastırılan broşürlerin de sürücülere verilmesi ile Edremit Belediyesinin hazırlatmış olduğu lokumlar da ikram edildi.


Uygulama boyunca renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, daha sonra Çiçekli Mahallesi'nde devam etti. Burada da aynı uygulamanın gerçekleştirilmesi ile program son bulurken, sürücüleri bilgilendirme çalışmaları görevliler tarafından devam etti. - VAN

Edremit Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:51 Kaynak: İHA
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