Edremit'te "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit'te 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği - Son Dakika

Edremit'te "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" etkinliği

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" etkinliği düzenlendi.

Edremit'te

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" etkinliği düzenlendi.

Okulların bulunduğu ve yaya trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Yılmaz Akpınar Bulvarı'nda toplanan belediye personeli, ellerinde "Önce yaya", "Hatalı sürücüye kırmızı düdük", "Güvenli okul güvenli gelecek", "Trafik hayattır", "Emniyet kemeri hayat kurtarır" yazılı dövizler taşıyarak sürücüleri yaya öncelikli trafik konusunda bilgilendirdi.

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Canlı, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Trafik kuralları başta olmak üzere yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Edremit ilçemizde trafikte yaya önceliğine bir kez daha dikkati çekmek, sürücülerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bir araya geldik." dedi.

Balıkesir, Akpınar, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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