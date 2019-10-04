Edremit'te OSB Bölge Müdürlüğü hizmete girdi

Edremit'te alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde geliştirilen ve bugüne kadar hızla yol kat edilen "Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Süs Bitkileri-Sera) Bölge Müdürlüğü çiftçinin hizmetine girdi.



Edremit Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün 5. Katında faaliyete geçen Edremit TDİ OSB Müdürlüğünde; modern bir toplantı odası bulunmakta. Bir adet müdür odası ve bir adet çalışma ofisinin bulunduğu Müdürlük tüm çalışmalarını artık buradan organize edecek.



Kısa bir süre önce TDİOSB alanına ait Üst Yapı Modül Projeleri, Genel Yerleşim Planları, vaziyet planları, Renderler ve ana proje çalışmaları tamamlanan TDİSOB ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında yeni Müdürlük binasında bir değerlendirme toplantısı yapıldı.



Toplantıya; Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Yrd. Ahmet Elman, Edremit Ticaret Odası Başkanı Çoşkun Salon, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Zir. Yük. Müh. Bülent Coşar, Edremit Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Selma Tekçe katıldı.



Projenin 1500 kişiye istihdam, 4 milyon adet zeytin fidanı üretimi, 10 milyon adet saksılı fidan üretimi, 50 milyon adet mevsimlik çiçek üretimi ve ilçe ekonomisine en az 120.000.000 TL katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Sırmalı; OSB kurulması sürecinin sağlıklı ve planladıkları gibi ilerlediğini belirtti.



Edremit TDİOSB Müdürlüğü odalarını yönetim kurulu üyelerine gezdiren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "İlçemizin lokomotif sektörlerinden olan tarım sektörünün geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artması ve ekonomik olarak insanımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelebilmesi için girişimlerimizle geliştirdiğimiz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİSOB Seracılık-Süs Bitkisi) projemizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün OSB Müdürlüğümüz hizmet binasını faaliyete geçirdik. Çok kısa bir süre içerisinde OSB alanının satın alınması sağlanarak, yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak projemiz hedefimiz; 2020 yılında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçerek süs bitkisi üretimine geçmektir. Edremit'in ve insanlarımızın geleceği için son derece önemli olan ve bölgeye çok büyük ekonomik getirisi olacak projemizin bu aşamaya gelmesinde Projemizde müteşebbis olarak yer alan ve projemize destek veren kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR