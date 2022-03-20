Edremit'te otelde gürültü kavgası: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Edremit'te otelde gürültü kavgası: 2 ağır yaralı

20.03.2022 14:41
Edremit'te otelde gürültü kavgası: 2 ağır yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otelde gürültü nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otelde gürültü nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

İddiaya göre olay, gece yarısı Akçay Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. B.K. adlı müşteri ile otel işletmecisi Ü.Ç. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada B.K., otel işletmecisini bıçakladı. Bunun üzerine Ü.Ç. de silahla karşılık verdi. Olayda ağır yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. - BALIKESİR

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Balıkesir, Edremit, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te otelde gürültü kavgası: 2 ağır yaralı - Son Dakika


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