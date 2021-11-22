Edremit'te otomobil takla atıp ters döndü - Son Dakika

Edremit'te otomobil takla atıp ters döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak ters döndü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak ters döndü. Kaza Edremit Teknik Anadolu Meslek Lisesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Özer Y. idaresindeki 16 AFV 007 plakalı araç ön sağ kısmı diğer aracın sol kısmına çarparak takla attı. Kazaya trafik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ederken, sürücü takla attığı araçtan kendi imkanları ile kurtuldu. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

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