Edremit'te özel araç orta refüje çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te özel araç orta refüje çıktı - Son Dakika

Edremit'te özel araç orta refüje çıktı

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Edremit'te özel araç orta refüje çıktı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde E-87 karayolu üzeri Bostancı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü isimi öğrenilmeyen 16 BRB 70 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği kazada, yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Polisin kaza ile ilgili araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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