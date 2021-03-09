Edremit'te park halindeki araç yandı - Son Dakika

Edremit'te park halindeki araç yandı
09.03.2021 00:41
Edremit'te park halindeki araç yandı Edremit'te park halindeki araç elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, cayır cayır yandı.
Edremit'te park halindeki araç yandı
BALIKESİR - Edremit'te park halindeki araç elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, cayır cayır yandı.
Edinilen bilgiye göre, gece 23: 30 sıralarında Cennetayağı Mahallesi 793 Sokak üzerinde park halinde bulunan E.Z.'ye ait 10 U 5191 plakalı araçtan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis soruşturma başlattı.
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