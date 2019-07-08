Son Dakika Haberleri: Edremit'te park ve yeşil alan düzenlemesi
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Edremit'te park ve yeşil alan düzenlemesi

37 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devam ediyor.

Edremit'te park ve yeşil alan düzenlemesi, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devam ediyor.

Edremit'te yaz sezonuna girilmesiyle birlikte çalışmalar hızlandı. Edremit Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kentin tüm mahallelerinde başlattığı hizmet seferberliği, park ve yeşil alanlardaki düzenleme çalışmaları ile devam ediyor. Altınkum Mahallesi Demirbayrak Sitesi, Zeytinli Mahallesi Ege Parkı, Altınkum Gece Pazarı ve Zafer Köprüsü'nde çalışmalarını sürdüren ekipler turistik mahallelerdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri; yaz sezonunda vatandaşın yoğun talebine karşılık verebilmek için çalıştıklarını, bu çalışmaların 7/24 hizmet esasına göre devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Edremit Belediyesi, Balıkesir, Altınkum, Edremit, Güncel
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