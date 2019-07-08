Edremit'te park ve yeşil alan düzenlemesi
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Balıkesir'in Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devam ediyor.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
'in Edremit Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devam ediyor.
Edremit'te yaz sezonuna girilmesiyle birlikte çalışmalar hızlandı. Edremit Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kentin tüm mahallelerinde başlattığı hizmet seferberliği, park ve yeşil alanlardaki düzenleme çalışmaları ile devam ediyor. Altınkum
Mahallesi Demirbayrak Sitesi, Zeytinli
Mahallesi Ege
Parkı, Altınkum Gece Pazarı ve Zafer Köprüsü'nde çalışmalarını sürdüren ekipler turistik mahallelerdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri; yaz sezonunda vatandaşın yoğun talebine karşılık verebilmek için çalıştıklarını, bu çalışmaların 7/24 hizmet esasına göre devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR
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