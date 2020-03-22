Edremit'te polis, 65 yaş üstü kişiler için alışveriş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit'te polis, 65 yaş üstü kişiler için alışveriş yaptı - Son Dakika

Edremit'te polis, 65 yaş üstü kişiler için alışveriş yaptı

15 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kordonlar ve sahil bölgelerinde hareketlilik neredeyse durdu.

Edremit'te polis, 65 yaş üstü kişiler için alışveriş yaptı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kordonlar ve sahil bölgelerinde hareketlilik neredeyse durdu. 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte 'Vefa Koordinasyon Grubu' olarak polis ve jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı önlemler artırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirildi. Geçtiğimiz haftaya kadar özellikle hafta sonları kalabalık olan Edremit Körfezi'ndeki turistik bölgelerin de boşaldığı gözlendi. Polis ekipleri de, sahil bölgeleri ve meydanlarda alınan kararlara uyulması için anons yaparak uyarıda bulundu.

Yazlıkların yoğun olduğu Akçay bölgesinde 'Vefa Koordinasyon Grubu' olarak polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağından etkilenenlerin mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ediyor. Bu kapsamda acil alışverişleri yapılıyor. Polis ekipleri, 155'i arayan ve genç yakını olmadığını söyleyen Nevzat Ür'ün, çay, şeker ve ekmek siparişlerini tedarik edip, evine teslim etti.

Yasak nedeniyle sokağa çıkmadığını söyleyen 75 yaşındaki Nevzat Ür, "Bugünlerde evden dışarıya çıkmıyorum. Daha önce bir rahatsızlık geçirmiştim. İhtiyaçların konusunda da sağ olsun polislerimiz yardımcı oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

'MÜKEMMEL BİR DAYANIŞMA VAR'

Bakkal çalıştıran Serkan San ise, "Yaşlılarımıza yardımcı oluyoruz. Polislerin yaptığı uygulamada çok güzel. Bizlerde mahallemizde arayanların evlerine ihtiyaçlarını götürüyoruz. Polis ekipleri de vatandaşların acil ihtiyaçlarına yardımcı oluyor. Mükemmel bir dayanışma var" diye konuştu.

Akçay'da yaşayan Meral Üzülbey (61), alınan önlemlerin son derece yerinde bulduğunu söyledi. Kendisinin de sadece kendi ve 65 yaş üstü yakınlarının ihtiyacı için evden çıktığını söyledi. Üzülbey, "Allah binlerce kez bu baş hükümetimizden, Recep Tayyip Erdoğan'dan binlerce kez razı olsun. Allah tuttuklarını bin aydınlık etsin. İnşallah kimse de vefat etmez. Böyle dikkatli devam edelim. Allah, tez saatte bu durumu bitirmek nasip etsin. Hastalık çok zor" dedi.


- Edremitbalıkesir
Edremit Körfezi, Jandarma, Edremit, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:12 Kaynak: DHA

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