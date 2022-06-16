Edremit'te polis bandrolsüz bir milyon makaron ele geçirdi - Son Dakika
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Edremit'te polis bandrolsüz bir milyon makaron ele geçirdi

16.06.2022 16:07
Edremit'te polis bandrolsüz bir milyon makaron ele geçirdi

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin 3 aylık Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak çalışmada bir milyon 110 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin 3 aylık Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak çalışmada bir milyon 110 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Balıkesir C. Başsavcılığının koordinesinde 3 ay süren çalışmalar sonucunda, 4 ara operasyonda bir milyon 110 bin adet TAPDK bandrolsüz boş makaron,

240 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada eş zamanlı başak bir operasyonda ise, 95 bin 800 adet TAPDK bandrolsüz boş makaron, 5 bin 800 adet içi doldurulmuş makaron, 380 kg kıyılmış tütün 137 bin adet şeffaf kilitli poşet ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te polis bandrolsüz bir milyon makaron ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te polis bandrolsüz bir milyon makaron ele geçirdi - Son Dakika
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