Edremit'te polis operasyonla aranan 4 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, aranan 4 kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağı ekiplerin özellikle İbrahimce Mahallesi ağırlıklı olmak üzere, halkın huzur ve güvenliği için asayişe yönelik düzenlenen operasyonda 66 personel görev aldı.



Önceden tespit edilen farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı düzenlenen çalışmada, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet kurusıkı tabanca,185 tüfek kartuşu ve 4 aranan kişi yakalanan kişi yakalanırken 12 kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı.



Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün her gün 24 saat esasına göre kanunlara ve hukuka bağlı kalarak, mesai kavramı gözetmeksizin meydana gelen ve gelebilecek olaylarla alakalı olarak Edremit halkının huzur, güven ve sükünetini sağlamak amacıyla çalışmalarının aralıksız sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR